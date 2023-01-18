Глава МВД Украины Монастырский и его заместитель Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах, они находились в упавшем вертолете

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18 января 2023, 11:21

Глава МВД Украины Денис Монастырский, Anatolii Siryk / globallookpress.com

Руководитель украинского министерства внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах, чиновники находились в упавшем вертолете. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава МВД Украины и его первый заместитель погибли при авиакатастрофе в Броварах, они находились в упавшем вертолете, сообщает украинская полиция», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Согласно сведениям, имеющимся на данный момент, в результате инцидента погибли в общей сложности 16 человек, среди них двое детей.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал жителей Украины спасаться от новой мобилизации и заявил, что киевские власти «приговорили» их к смерти.