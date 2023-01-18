Экс-депутат Рады Кива призвал украинцев бежать от новой мобилизации и заявил, что киевские власти «приговорили» их к смерти

Аргументы Недели → Политика 13+

18 января 2023, 11:16

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал жителей Украины бежать от новой мобилизации и заявил, что киевские власти «приговорили» их к смерти. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«На подъездах киевлян начали появляться объявления о мобилизации. В объявлениях говорится, что все мужчины должны прийти в военкоматы до 31 января», — написал Кива.

По его словам, очередная мобилизация проводится в связи с «огромными потерями» украинской армии в боевых действиях на территории Донбасса и «в рамках подготовки весенней кампании».

«Украинцы, бегите, вас приговорили к смерти!» — посоветовал соотечественникам автор поста.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее в среду сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из условий новых переговоров по Украине принятие киевской стороной итогов референдумов в новых российских регионах.