Экс-депутат Рады Кива призвал украинцев бежать от новой мобилизации и заявил, что киевские власти «приговорили» их к смерти

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал жителей Украины бежать от новой мобилизации и заявил, что киевские власти «приговорили» их к смерти. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.
«На подъездах киевлян начали появляться объявления о мобилизации. В объявлениях говорится, что все мужчины должны прийти в военкоматы до 31 января», — написал Кива.
По его словам, очередная мобилизация проводится в связи с «огромными потерями» украинской армии в боевых действиях на территории Донбасса и «в рамках подготовки весенней кампании».
«Украинцы, бегите, вас приговорили к смерти!» — посоветовал соотечественникам автор поста.
Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее в среду сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из условий новых переговоров по Украине принятие киевской стороной итогов референдумов в новых российских регионах.