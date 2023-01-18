Медведев назвал одним из условий новых переговоров по Украине принятие Киевом итогов референдумов в новых регионах России

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18 января 2023, 11:02

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал одним из условий новых переговоров по Украине принятие Киевом итогов референдумов, состоявшихся в новых регионах РФ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политика.

Медведев написал, что для проведения новых переговоров необходимо «признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины».

«И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — указывается в посте, который разместил замглавы Совбеза.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба подтвердил то, что Болгария тайно поставляла боеприпасы киевской стороне.