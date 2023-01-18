Глава МИД Украины Кулеба подтвердил, что Болгария весной 2022 года тайно поставляла Киеву боеприпасы

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18 января 2023, 10:45

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin / globallookpress.com

Руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил то, что Болгария весной 2022 года тайно поставляла боеприпасы киевской стороне. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечив до трети потребностей ее вооруженных сил. Об этом говорится в расследовании издания Die Welt», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Отмечается, что факт оказания военной помощи Софией подтвердил глава внешнеполитического ведомства бывшей советской республики Кулеба.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, вице-спикер Совфеда Константин Косачев высказал мнение о том, что Вашингтон управляет Украиной, блокирует ее диалог с РФ и несут ответственность за украинскую трагедию.