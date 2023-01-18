Премьер Нидерландов Рютте: отношения с Россией Западу нужно будет восстанавливать после установления мира на Украине

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18 января 2023, 08:56

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, Al Drago - Pool via CNP / globallookpress.com

Отношения с Российской Федерацией Западу необходимо будет восстанавливать после установления мира на украинской территории. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Марк Рютте, руководитель нидерландского правительства.

«Отношения с Россией нужно будет восстанавливать после установления мира на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен отметил, что западные государства адаптируют помощь киевской стороне и настроены на ее «успех на поле боя».