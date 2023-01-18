Глава Госдепа США Блинкен: Запад адаптирует помощь Украине и настроен на ее «успех на поле боя»

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18 января 2023, 08:44

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Freddie Everett/State Department / globallookpress.com

Западные страны адаптируют помощь Украине и настроены на ее «успех на поле боя». Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Энтони Блинкен, руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Запад адаптирует помощь Киеву, настроен на его "успех на поле боя"», — процитирован Блинкен в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что номенклатура поставок вооружений Украине — суверенные решения стран.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Энтони Блинкен указал, что требования Москвы к киевской стороне признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс.