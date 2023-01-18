Глава Госдепа США Блинкен: Запад адаптирует помощь Украине и настроен на ее «успех на поле боя»

Западные страны адаптируют помощь Украине и настроены на ее «успех на поле боя». Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Энтони Блинкен, руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов.
«Запад адаптирует помощь Киеву, настроен на его "успех на поле боя"», — процитирован Блинкен в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Также глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что номенклатура поставок вооружений Украине — суверенные решения стран.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Энтони Блинкен указал, что требования Москвы к киевской стороне признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс.