Блинкен: требования РФ к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс

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18 января 2023, 08:34

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Lev Radin / globallookpress.com

Требования Российской Федерации к киевской стороне признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Энтони Блинкен, глава Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Блинкен: российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Осенью того же года в состав РФ вошли республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный парламентарий Алексей Пушков, комментируя будущий визит Энтони Блинкена в Пекин, спрогнозировал провал попыток Вашингтона противопоставить КНР России.