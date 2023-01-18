Блинкен: требования РФ к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс

Требования Российской Федерации к киевской стороне признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Энтони Блинкен, глава Государственного департамента Соединенных Штатов.
«Блинкен: российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.
Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Осенью того же года в состав РФ вошли республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный парламентарий Алексей Пушков, комментируя будущий визит Энтони Блинкена в Пекин, спрогнозировал провал попыток Вашингтона противопоставить КНР России.