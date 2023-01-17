Пушков, комментируя будущий визит Блинкена в Пекин, предрек провал попыткам США противопоставить Китай России

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17 января 2023, 11:52

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя будущий визит руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в Пекин, предрек провал попыткам Соединенных Штатов противопоставить КНР России. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

«В начале февраля госсекретарь США Блинкен отправится в Пекин "тестировать возможности дипломатического вовлечения Китая" во взаимодействие с США», — отметил Пушков.

Согласно точке зрения, высказанной автором поста, Вашингтон хотел бы «создать собственную повестку с Китаем, чтобы удержать ухудшающиеся отношения "на плаву"».

«Это — задача-минимум. Задача-максимум — найти способы противопоставить Китай России, что, именно с учетом плохого состояния отношений между Вашингтоном и Пекином, выглядит как mission impossible», — написал Алексей Пушков.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Пушков выразил мнение, согласно которому Берлин еще в течение долгого времени будет расплачиваться за выбор в пользу Украины, приведший к разрушительным последствиям в немецкой экономике.