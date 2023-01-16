Пушков: Германия еще долго будет расплачиваться за выбор в пользу Украины, приведший к разрушительным последствиям в экономике ФРГ

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16 января 2023, 15:43

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Берлин еще в течение долгого времени будет расплачиваться за выбор в пользу киевской стороны, приведший к разрушительным последствиям в экономике Германии. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, член российского Совета Федерации.

Отечественный сенатор прокомментировал размещенную в интернете информацию, согласно которой КНР обошла ФРГ, став вторым после Японии экспортером автомобилей в мире. Пушков спрогнозировал, что «с учетом неважных перспектив немецкой экономики после "большого разрыва" Германии с Россией этот сдвиг в пользу Китая будет расти и дальше».

«Германия еще долго будет расплачиваться за свой выбор в пользу Украины, который не дал немецкой экономике ничего, кроме разрушительных последствий», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале парламентария.

Ранее в понедельник сообщалось, что глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, прибывший в Берлин, призвал ФРГ передать Киеву тяжелые вооружения.