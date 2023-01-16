Прибывший в Берлин польский премьер Моравецкий призвал Германию поставить Украине тяжелые вооружения, в том числе танки

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16 января 2023, 14:48

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Прибывший в Берлин руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий призвал Германию поставить киевской стороне тяжелые вооружения, в том числе танки. Об этом информирует РИА Новости.

«Я призываю немецкое правительство к решительным действиям, заключающимся в поставках на Украину всех видов вооружения», — процитирован Моравецкий в публикации, которая появилась на сайте российского агентства.

Согласно точке зрения, которую озвучил премьер-министр Польши, в настоящий момент «нет повода для блокирования поддержки для Киева».

Ранее сегодня сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт с должности главы министерства обороны ФРГ.