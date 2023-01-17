Турчак заявил, что уехавших россиян необходимо как можно скорее вернуть в страну

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17 января 2023, 21:16 Источник: РБК

Сенатор Андрей Турчак. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Уехавших в связи с началом спецоперации, и — позднее - частичной мобилизации россиян необходимо вернуть как можно скорее. Об этом заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его мнению, исключение нужно сделать лишь для тех, кто позволил себе публичные оскорбления в адрес России и ее вооруженных сил.

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. <...> Это важно для экономики страны, для их семей и близких», — приводит слова Турчака РБК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже говорил о необходимости создания условий для возвращения уехавших россиян. Так он прокомментировал предложение спикера ГД Вячеслава Володина конфисковывать имущество покинувших страну граждан.