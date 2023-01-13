Песков: нужно предпринять шаги, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться обратно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью изданию Life.ru. Спикер сообщил, что российские власти должны предпринять специальные шаги, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться обратно на родину.
«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться», — заявил Песков.
При этом спикер добавил, что у уехавших россиян могли быть разные причины для отъезда.
Сегодня Анатолий Вассерман прокомментировал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина о лишении имущества уехавших россиян, которые «открыто поддерживают нацистов и убийц». По его словам, законопроект должен детально разработан.