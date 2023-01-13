Депутат Госдумы Вассерман: «Конфискация имущества у уехавших вполне возможна»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 15:46 Антон Николаев,

Анатолий Вассерман, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о лишении имущества уехавших россиян, «открыто поддерживающих нацистов и убийц», считает, что такой законопроект должен быть тщательным образом проработан. Но Вассерман не исключил, что конфискация имущества возможна. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Такая мера наказания - конфискация имущества - вполне возможна. Более того, исключение этой меры из числа наказаний за имущественные преступления я считаю серьезной ошибкой. Но дьявол кроется в деталях. Нужны точные юридические формулировки за что именно надлежит применять такие наказания, нужны методы юридической защиты, так как каждый имеет право на защиту, а для лиц находящихся за рубежом, она затруднена, они не могут сами себя защищать в суде обычным образом. Нужно много технической работы, прежде чем выносить такой проект на рассмотрение. Я поддерживаю первичную идею о том, что высказывания граждан против своей страны и народа - дело преступное! Повторю, что нужна обширная проработка. Я не могу пока сказать, поддержу ли я проект или нет на эту тему».

Ранее инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина поддержал сенатор Андрей Клишас.