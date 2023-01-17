Шмыгаль заявил, что Украина планирует закупить энергетическое оборудование на сумму более ста миллионов евро

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17 января 2023, 19:40 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/globallook.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером во вторник, 17 января, предоставил информацию о том, что страна планирует закупить энергетическое оборудование на сумму более ста миллионов евро.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Киев в энергетической отрасли чувствует постоянную поддержку партнеров и друзей из других стран. Чиновник уточнил, что в последний раз власти Азербайджана передали Украине 45 электростанций резервного питания, а Япония предоставила для Черниговской области мощные генераторы.

По словам украинского премьера, в частности, за средства Фонда поддержки энергетики Украины планируется приобрести энергооборудование на сумму более ста миллионов евро.