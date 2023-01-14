Власти Украины сообщили о повреждениях в результате ракетного удара энергетических объектов в шести регионах

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14 января 2023, 20:36 Источник: РИА Новости

Разрушенный энергоблок ТЭС. Фото: ДТЭК.

В результате массированного ракетного обстрела в субботу в Украине были повреждены энергообъекты шести регионов. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской [территории, подконтрольные Киеву], Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми», — написал министр в своих соцсетях.

В свою очередь глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук в своем фейсбуке* рассказала, что российские ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры, уточнив, что пострадавших нет.

Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила также, что при ракетном ударе был разрушен энергоблок одной из ТЭС. Название станции при этом не приводится.

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