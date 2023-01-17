Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках беседы с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым во вторник призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому коридору.
Главы МИД России и Азербайджана обсудили ряд наиболее актуальных тем двусторонней и региональной повестки дня.
Сергей Лавров в ходе разговора с коллегой заявил о необходимости полного разблокирования движения по Лачинскому коридору как можно скорее в соответствии с параметрами, которые были закреплены в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года.