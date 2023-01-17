Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора

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17 января 2023, 19:21 Источник: МИД РФ

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках беседы с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым во вторник призвал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому коридору.

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ряд наиболее актуальных тем двусторонней и региональной повестки дня.

Сергей Лавров в ходе разговора с коллегой заявил о необходимости полного разблокирования движения по Лачинскому коридору как можно скорее в соответствии с параметрами, которые были закреплены в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года.