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Советник врио главы ДНР Гагин: взрыв в Днепропетровске мог быть провокацией Киева для отвлечения внимания от ситуации в Соледаре

, 17:21 Источник: РИА "Новости"

Советник врио главы ДНР Гагин: взрыв в Днепропетровске мог быть провокацией Киева для отвлечения внимания от ситуации в Соледаре
украинские военнослужащие, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что многоквартирный жилой дом в Днепропетровске мог быть поражен ВСУ преднамеренно – для отвлечения внимания от крупного поражения украинских военных в Соледаре.

Ян Гагин обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины в Соледаре потеряли десятки тысяч бойцов и тысячи наемников. По мнению советника врио главы Донецкой Народной Республики, сложившаяся ситуация могла стать поводом для того, чтобы официальный Киев захотел перевести внимание с "соледарской трагедии" на что-то другое – "не менее ужасное".

Гагин не исключил, что украинское руководство, исходя из этой задачи, приказало военным поразить жилой массив в Днепропетровске.

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