«Вся их структура скоро завалится»: публицист Андрей Ваджра посчитал уход Арестовича лучшим решением

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17 января 2023, 15:54 Источник: Московский Комсомолец

ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Wire

Публицист Андрей Ваджра пообщался с журналистами из издания «Московский Комсомолец». В ходе разговора он объяснил, почему именно сейчас Алексей Арестович решил подать в отставку.

По мнению эксперта, это лучшее решение внештатного советника Владимира Зеленского, так как украинская структура «скоро завалится». «И чем скорее ее покинуть, тем больше шансов, что в будущем твоя жизнь сложится хорошо», - подчеркнул Варджа.

Публицист также отметил, что для украинской «патриотической» аудитории Арестович больше не подлежит реанимации после слов, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен по вине ВСУ.

«Киев планировал поднять большой шум - «вот видите, РФ обстреливает жилые кварталы». А сообщение Арестовича, по сути, сбило эту волну в самом начале. Такое не прощают», - добавил Варджа.

Сегодня стало известно, что внештатный советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович подал в отставку. Политолог Сергей Марков рассказал «Аргументам недели», что это всё сказки.