Политолог Марков: «Отставка Арестовича - это сказка»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2023, 12:58 Антон Николаев,

Сергей Марков уверен, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович был уволен со свой должности из-за своего заявления о том, что причиной подрыва жилого дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Такое мнение Марков высказал изданию «Аргументы недели».

«Первоначально версия Арестовича была согласована с киевскими властями, так как она подкидывалась российским общественным мнением в качестве запасной версии, чтобы увести от основной о том, что этот дом был взорван, я думаю, в результате приказа Зеленского, с целью обеспечения поставок ПВО. Это вызвало большое недовольство у наиболее оголтелых групп политической тоталитарной киевской машины. Все большее количество людей на Украине начали сомневаться. Если Арестович высказал такую версию и не уволен, значит, может быть, это действительно не российская ракета ударила по Днепру, а украинское ПВО сбило российскую ракету? Чтобы никто не сомневался в той версии, что во всем виновата Россия, был уволен Арестович. Отставка - это сказки. Никто сам в отставку с таких постов не подает».

Ранее стало известно, что Алексей Арестович написал заявление об отставке с должности советника офиса Украины президента Михаила Зеленского. Об этом он сообщил в своих соцсетях.