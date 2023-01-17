Песков: тема продолжения мобилизации в России муссируется из-за рубежа, нужно ориентироваться на заявления Путина

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17 января 2023, 13:23

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Тема продолжения мобилизации на территории Российской Федерации муссируется из-за рубежа, необходимо ориентироваться на заявления президента Владимира Путина. На это, как передает ТАСС, указал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Тема продолжения мобилизации постоянно муссируется из-за рубежа, нужно ориентироваться на заявления, которые делал на этот счет Путин», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля не стал комментировать утверждения киевской стороны о том, что Владимир Путин якобы поручил командующему СВО Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта.