Песков отказался комментировать заявления разведки Украины, что Путин якобы поручил Герасимову освободить Донбасс до марта

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17 января 2023, 13:15

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать утверждения разведки Украины, согласно которым глава государства Владимир Путин якобы поручил командующему специальной военной операцией Валерию Герасимову освободить территорию Донбасса до марта. Об этом информирует ТАСС.

«Кремль не комментирует заявления украинской разведки о том, что Путин якобы поручил Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, мэр Киева Виталий Кличко после встречи с заместителем главы немецкого кабмина Робертом Хабеком в Давосе сделал заявление о принятии «положительных решений» по поводу поставок оружия украинской стороне.