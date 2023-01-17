Украинские войска обстреляли шестью снарядами калибра 155 миллиметров поселок в Донецке

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17 января 2023, 09:44 Источник: РИА Новости

Во вторник утром, 17 января вооруженные силы Украины обстреляли поселок Александровка, который находится на окраине Донецка, шестью снарядами с калибром в 155 миллиметров. Об этом в своем телеграм-канале пишет представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что обстрел был зафиксирован по направлению пункта Курахово в намеленному пункте Александровка. О последствиях выпуска снарядов не сообщалось.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что инфраструктура города может в любой момент выйти из строя из-за ударов по критически важным объектам со стороны Российской Федерации.