Кличко: энергоинфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как Россия способна бить по критически важным объектам

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17 января 2023, 08:10

Мэр Киева Виталий Кличко, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Киевская энергоинфраструктура может выйти из строя в любой момент, поскольку Российская Федерация способна бить по критически важным объектам. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Виталий Кличко, мэр украинской столицы.

«Энергетическая инфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как у России есть возможность нанести удары по критически важным объектам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью агентству Reuters», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель турецкого Минобороны Хулуси Акар выразил мнение, согласно которому зерновая сделка могла бы стать образцом для заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.