Министр обороны Турции Акар: зерновая сделка могла бы стать образцом для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной

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16 января 2023, 17:03

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Tobias Hase / globallookpress.com

Заключенная при помощи со стороны Анкары сделка по вывозу зерна с украинской территории могла бы стать образцом для достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. С соответствующим заявлением выступил Хулуси Акар, турецкий министр обороны.

Акар, ставший собеседником журналистов издания Financial Times, отметил, что власти его страны должны сохранять возможность для осуществления полноценного диалога с Российской Федерацией.

«Без диалога мы зайдем в тупик», — спрогнозировал руководитель Минобороны.

Также Хулуси Акар высказал точку зрения о том, что зерновая сделка могла бы стать образцом для заключения мирного соглашения России и Украины.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный политический аналитик Сергей Марков выразил мнение, согласно которому внештатный советник офиса главы Украины Алексей Арестович своей версией о ПВО пытается «прикрыть» то, что дом в Днепре взорвали спецслужбы бывшей советской республики по приказу президента Владимира Зеленского.