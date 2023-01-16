В ВМС Румынии утверждают, что найденный на берегу Черного моря обломок является трубкой стартера ракеты от ЗРПК «Панцирь-С1»

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16 января 2023, 22:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Румынии, https://unsplash.com/photos/bdRfw8CYKTE

В генштабе ВМС Румынии утверждают, что обнаруженный на берегу Черного моря на территории страны ракетный обломок является трубкой стартера ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства.

Накануне бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца нашла на берегу Черного моря ракетный ускоритель, который впоследствии был передан для изучения в Минобороны Румынии.

Вечером в понедельник, 16 января, генштаб ВМС страны заявил, что обнаруженный объект не содержит пиротехнических и опасных материалов. Утверждается, что речь идет о трубке стартера зенитной ракеты типа 57E6, которая якобы была запущена ЗРК типа "Панцирь С-1" производства РФ. Предполагается, что она была запущена в рамках недавних боевых действий в северной черноморской зоне, упала в воду, а затем была вынесена течением на румынское побережье.