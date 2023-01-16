На берегу Черного моря в румынском городе Констанце нашли обломки ракеты

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16 января 2023, 16:18 Источник: РИА "Новости"

полиция в Румынии, Petrescu/Xinhua

В румынском уезде Констанца на берегу Черного моря в воскресенье, 15 января, был обнаружен обломок ракеты. Соответствующую информацию предоставило сегодня информационное агентство Agerpres.

Уточняется, что бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца накануне прибыла на берег Черного моря, чтобы идентифицировать элемент. Впоследствии было установлено, что найденный объект является ракетным ускорителем.

К настоящему моменту обломок передали в Минобороны Румынии для изучения. Подчеркивается, что предмет не представлял опасности для граждан.