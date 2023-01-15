Арестович оправдался за свои слова о том, что ракету, разрушившую дом в Днепре, сбила украинская ПВО

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15 января 2023, 15:37

Алексей Арестович. Фото: Telegram/t.me/O_Arestovich_official

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович попытался оправдаться за свои слова о том, что ракету, которая 14 января попала в многоэтажку в Днепре и унесла жизни двадцати человек, сбила украинская ПВО.

Именно это утверждал он в субботу в эфире стрима на YouTube. Официальная украинская версия случившегося: такого типа ракеты их системы ПВО сбивать не могут.

В воскресенье в своем телеграм-канале Арестович объяснил крайней усталостью свое вчерашнее утверждение: якобы, из-за нее он выдал в эфир непроверенную версию.

«Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили», - сообщил советник главы офиса Зеленского.