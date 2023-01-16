В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал в овраг глубиной 25 метров

Автомобиль, который перевозил группу российских туристов, упал в районе Булеленг на острове Бали в овраг глубиной около 25 метров. Соответствующую информацию предоставил местный портал Detik.
Согласно последним данным, в результате аварии никто не погиб, однако водитель и пассажиры машины получили травмы и были госпитализированы.
Глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя заявил, что водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за отказавших тормозов.