В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал в овраг глубиной 25 метров

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16 января 2023, 20:00 Источник: Detik

скорая помощь на Бали, Gholib/ZUMAPRESS.com

Автомобиль, который перевозил группу российских туристов, упал в районе Булеленг на острове Бали в овраг глубиной около 25 метров. Соответствующую информацию предоставил местный портал Detik.

Согласно последним данным, в результате аварии никто не погиб, однако водитель и пассажиры машины получили травмы и были госпитализированы.

Глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя заявил, что водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за отказавших тормозов.