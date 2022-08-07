На мысе Тарханкут в Крыму автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 августа 2022, 12:02 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

На мысе Тарханкут на западе Крыма в море с обрыва упал автомобиль с двумя туристами. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье, 7 августа, в пресс-службе МЧС республики.

Происшествие случилось в районе отвесных скал урочища Большой Атлеш. Установлено, что машина, в которой находились парень и девушка, стояла передней частью к обрыву и в какой-то момент на достаточно большой скорости поехала вперед, а затем упала в воду.

Девушка в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. Молодой человек пострадал меньше – после случившегося он мог самостоятельно идти. Обстоятельства инцидента устанавливаются.