Зеленский провел второе за пять дней совещание по ситуации в Донбассе

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16 января 2023, 17:03 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 января, провел второе за минувшие пять дней заседание ставки верховного главнокомандующего по ситуации на юге страны, а также в Донбассе.

Соответствующая информация содержится в сообщении офиса президента Украины.

Предыдущее заседание ставки, в рамках которого Владимир Зеленский обсуждал ситуацию в Артемовске и Соледаре, прошло 12 января.

Напомним, на прошлой неделе Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что освобождение Соледара является важным для развития наступательных действий.