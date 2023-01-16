Зеленский провел второе за пять дней совещание по ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 января, провел второе за минувшие пять дней заседание ставки верховного главнокомандующего по ситуации на юге страны, а также в Донбассе.
Соответствующая информация содержится в сообщении офиса президента Украины.
Предыдущее заседание ставки, в рамках которого Владимир Зеленский обсуждал ситуацию в Артемовске и Соледаре, прошло 12 января.
Напомним, на прошлой неделе Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что освобождение Соледара является важным для развития наступательных действий.