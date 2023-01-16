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ОБСЕ в ответ на сообщения в СМИ об автомобилях организации в Донбассе заявила, что не присутствует там

, 16:26 Источник: РИА "Новости"

ОБСЕ в ответ на сообщения в СМИ об автомобилях организации в Донбассе заявила, что не присутствует там
флаги ОБСЕ, Omar Marques /globallook.com

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на фоне появившихся в средствах массовой информации сообщений о замеченных в Донбассе машинах с ее символикой заявили, что не присутствуют там.

Ранее в некоторых украинских изданиях появились сообщения о том, что на территории Луганской Народной Республики были замечены автовозы, перевозившие внедорожники с опознавательными знаками ОБСЕ.

В сообщении организации уточняется, что ОБСЕ в Донбассе не присутствует, а также подчеркивается, что любые транспортные средства с ее опознавательными знаками используются не в целях организации.

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