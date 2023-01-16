Председатель ОБСЕ Буяр Османи прибыл с визитом в Киев

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16 января 2023, 13:26 Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев. Об этом он написал в Twitter.



В ходе его визита запланированы встречи «с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах».



Ежегодно одно из государств-участников председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под руководством министра иностранных дел в качестве председателя, в 2023 году в ОБСЕ председательствует Северная Македония, это первый официальный визит Буяра Османи в качестве председателя ОБСЕ.







