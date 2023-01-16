Столтенберг 20 января примет участие в работе контактной группы по Украине в Германии

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16 января 2023, 16:02 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 января примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины. Мероприятие состоится на американской авиабазе в Германии Рамштайн.

Согласно последней информации, встречу будет проводить глава Пентагона Ллойд Остин. Мероприятие будет посвящено конфликту на Украине, а также вопросам безопасности, с которыми сталкиваются страны-члены Североатлантического альянса и их партнеры.

Известно, что Йенс Столтенберг планирует провести в Рамштайне несколько двусторонних встреч, в частности, с руководителем Минобороны Украины Алексеем Резниковым.