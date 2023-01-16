Экс-депутат Кива: Меркель, Макрон и Зеленский заслуживают наказания, если не физического уничтожения, за обман россиян и украинцев

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16 января 2023, 14:01

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, Alexei Nikolsky/Kremlin Pool / globallookpress.com

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский заслуживают наказания, если не физического уничтожения, за обман россиян и украинцев. Соответствующую точку зрения выразил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Политик прокомментировал выложенное журналистом Павлом Зарубиным видео, где запечатлена реакция Зеленского на слова российского лидера Владимира Путина о Минских соглашениях и мире в Донбассе. Данные кадры были сделаны на встрече «нормандской четверки» в 2019 году, в которой, помимо Путина и Зеленского, приняли участие Меркель и Макрон.

«Посмотрите на реакцию Зеленского — как этот клоун кривляется и корчится, когда говорят о мире для украинского народа», — написал Кива в своем Telegram-канале.

По мнению экс-парламентария, президент Украины знал, что данные переговоры нужны только для выигрыша времени киевской стороной.

Илья Кива добавил, что Меркель, Макрон и Зеленский заслуживают наказания, если не физического уничтожения, за обман россиян и украинцев.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что передача западными государствами танков Киеву не изменит ситуацию, а только затянет страдания населения Украины.