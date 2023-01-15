Журналист Зарубин в ответ на введение против него санкций Украины показал кадры с реакцией Зеленского на слова Путина о Донбассе

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15 января 2023, 22:35 Источник: Telegram Павла Зарубина

Журналист Павел Зарубин. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Журналист ВГТРК Павел Зарубин отреагировал на введение в отношении него украинских санкций. В качестве ответа он опубликовал кадры, снятые на мобильный телефон во время встречи в Париже в 2019 году лидеров стран - участниц Минских соглашений.

По мнению Зарубина, украинский президент позволил себе недопустимую для главы государства реакцию на слова Владимира Путина, которые касались Донбасса.

«Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», - прокомментировал свое видео Зарубин.

Указ о введении санкций против ряда российских журналистов, военкоров, деятелей культуры украинский президент подписал в воскресенье.