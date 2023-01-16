Депутат ЕП Мик Уоллес: США создали НАТО, чтобы европейские страны прислуживали американскому империализму

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16 января 2023, 08:57

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via www.imago-images / globallookpress.com

Соединенные Штаты сформировали Североатлантический альянс для того, чтобы государства, расположенные на территории Европы, прислуживали американскому империализму. Соответствующую точку зрения высказал депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес, который представляет в данном органе Ирландию.

«НАТО была создана США для того, чтобы европейские страны прислуживали американскому империализму», — говорится в записи, оставленной Уоллесом в Twitter.

Также европарламентарий отметил, что политики «должны начать представлять людей и перестать представлять НАТО и военно-промышленной комплекс».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь украинской стороне на фоне событий в городах Артемовск и Соледар.