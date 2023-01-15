Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Муравейко заявил, что Минск готов к любым провокациям со стороны Киева

Белоруссия готова пресечь любую провокацию Украины. Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ в воскресенье сказал первый заместитель госсекретаря Совбеза республики Павел Муравейко.
Он сообщил, что на границе Белоруссии с Украиной сейчас «не очень спокойно»: ведется стрельба, нарушаются пограничные знаки. При этом «диалог по линии пограничных уполномоченных <...> не всегда дает положительные результаты». Однако белорусская сторона «сохраняет выдержку и терпимость».
«Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила, и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу», - заявил Муравейко.
Ранее, 12 января, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден держать часть своих войск у границы с Белоруссией.