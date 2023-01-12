Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев вынужден держать часть войск у границ с Белоруссией, отведя их с фронта

Аргументы Недели → Политика 13+

12 января 2023, 18:16 Источник: РИА Новости

Российско-белорусские учения. Фото: Cover Images/globallook.com

Украина вынуждена держать часть своих войск на севере страны, отведя их от линии фронта, несмотря на то, что прямой угрозы со стороны Белоруссии она в настоящий момент не видит. Об этом заявил в интервью британскому каналу Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Нам приходится держать <...> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — пояснил дипломат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не видит прямой угрозы со стороны Белоруссии, но должен быть готов к любому варианту развития событий.

Ранее сообщалось, что в четверг Белоруссию посетил главком Сухопутных войск Олег Салюков.