Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова

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12 января 2023, 16:50 Источник: Минобороны Белоруссии

Генерал армии Олег Салюков. Фото: Минобороны Белоруссии.

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков прибыл в четверг в Белоруссию. Он возглавил комиссию Минобороны России, которая проинспектировала российский компонент региональной группировки сил, находящихся на полигонах республики.

О визите российского генерала сообщил телеграм-канал белорусского министерства обороны.

«В ходе работы [комиссии] проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», - сказано в сообщении ведомства.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Валерия Герасимова.