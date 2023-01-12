Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков прибыл в четверг в Белоруссию. Он возглавил комиссию Минобороны России, которая проинспектировала российский компонент региональной группировки сил, находящихся на полигонах республики.
О визите российского генерала сообщил телеграм-канал белорусского министерства обороны.
«В ходе работы [комиссии] проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», - сказано в сообщении ведомства.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Валерия Герасимова.