Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО

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11 января 2023, 18:40 Источник: РИА Новости

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: Kremlin pool/globallook.com

Командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщило в среду агентство «РИА Новости» со ссылкой на министерство обороны РФ.

Соответствующее назначение произвел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Предыдущий глава Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен замом Герасимова. Также его заместителями назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Салюков и замглавы Генштаба генерал-полковник Ким.

Как заявили в российском оборонном ведомстве, «повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск».

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции 8 октября 2022 года.