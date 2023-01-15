Сенатор Пушков: отступление ВСУ от Артемовска будет сильным ударом не только для украинцев, но и для Запада

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15 января 2023, 20:25 Источник: Telegram

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Сенатор Алексей Пушков полагает, что потеря Киевом Бахмута (Артемовска) станет ударом не только для украинцев, но и для Запада, которому станет труднее поддерживать образ «побеждающей» Украины.

В своем телеграм-канале в воскресенье Пушков приводит мнение неназванных западных экспертов, которые считают, что после падения Соледара Киеву будет сложно удержать Бахмут. Отступление же ВСУ, по его мнению, станет ударом по «информационно-мифологической составляющей политики Киева», который преподносит этот город как символ сопротивления и стойкости украинской армии.

«Ударом это станет не только для украинцев, но и для проукраинского общественного мнения на Западе. Администрации Байдена и американским СМИ будет труднее поддерживать образ «побеждающей Украины», который имеет мало общего с действительностью», - считает Пушков.

Ранее, 13 января, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска, но позже сам же опроверг свои слова.