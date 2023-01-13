Советник Пушилина Кимаковский: слова о блокировке Артемовска были преждевременными

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13 января 2023, 16:32 Источник: Telegram

Артемовск, Nicolas Cleuet/Keystone Press Agency

Сообщение об оперативном окружении Артемовска было преждевременным. Об этом сообщает советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

13 января Кимаковский в эфире Первого канала заявил о том, что Артемовск находится в оперативном окружении, на что пресс-служба основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина опровергла данное сообщение.

«Информация от меня по блокировке г. Артемовска - преждевременна, но при этом наши парни из ЧВК «Вагнер» двигаются на этом направлении к победе», - написал Кимаковский у себя в Telegram.

Глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев предположил, что Кимаковский «карты не смотрел».