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13 января 2023, 12:38

Андрей Трошев, фото из Вконтакте

Андрей Трошев, Герой России и глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», в пятницу, 13 января, сообщил, что заявления об оперативном окружении города Артемовска (Бахмута) в ДНР не соответствуют действительности.

На Первом канале ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск находится в оперативном окружении.

Комментарий Трошева опубликовала пресс-служба компании «Конкорд»: «Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен — мы вам сообщим».

Трошев подчеркнул, что никаких других подразделений, кроме ЧВК «Вагнер», в Артемовске нет, а рассказы «некоего советника врио главы ДНР» только вводят россиян в заблуждение, - сообщает ФБА «Экономика сегодня»

Андрей Трошев - артиллерист - десантник, ветеран Афганистана и Чечни, проходил службу в петербургском ОМОНе и СОБРе.