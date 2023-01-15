Рогозин сообщил, что его центр «Царские волки» ведет разработку трех больших ударных беспилотников

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15 января 2023, 16:16 Источник: Telegram Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин в зоне проведения СВО. Фото: Telegram/t.me/rogozin_do

Бывший глава «Роскосмоса», а ныне руководитель научно-технического центра «Царские волки» рассказал о разработке сразу трех больших ударных беспилотников. По его словам, работы ведут инженеры-самолетостроители и айтишники.

«Часть их работ уже испытывалась нами в зоне СВО, большинству еще предстоит показать бойцам свои изделия и получить замечания, которые обязательно будут с учетом специфики этой войны и высокотехнологичности противостоящих нам неприятелей из стран НАТО», - написал Рогозин в воскресенье в своем телеграм-канале.

Кроме того, он рассказал об ипытаниях мини-разведчика коптерно-самолетного типа, названного «Матрешкой».

«При масштабировании будет "подарки" врагам таскать, например, мины. Дальность до 100 км», - сообщил экс-глава «Роскосмоса».