Председатель облсовета Лукашук сообщил, что в Днепре при разборе завалов разрушенного взрывом дома найдены тела 21 человека

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15 января 2023, 14:24

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в воскресенье, 15 января, сообщил, что в Днепре при разборе завалов разрушенного взрывом многоквартирного дома найдены тела 21 человека.

По информации Лукашука, 73 человека, из которых 14 детей, ранены. Спасены 38 человек, в том числе шестеро детей. У властей Днепра до сих пор нет никакой информации о судьбе 35 человек. Разбор завалов разрушенного взрывом девятиэтажного дома продолжается.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что взрыв произошел в результате попадания в дом ракеты, и в результате 72 квартиры уничтожено, 164 квартиры повреждены. Он указал, что теперь власти города Днепра должны расселить порядка 400 человек.

Ранее СМИ писали о гибели 12 человек.

Спикер офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что снаряд упал на жилой дом после того, как его сбили средства украинской ПВО. За это глава Днепра Борис Филатов назвал его "помойным ртом".