Представитель Эрдогана Калын: помощь Запада не поможет Украине «истощить» Вооруженные силы России

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14 января 2023, 19:02 Источник: ТАСС

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Фото: Xin Hua/globallook.com

Та помощь Запада, которую сейчас получает Украина, не поможет ей «истощить» российскую армию и отодвинуть ее к границам 24 февраля 2022 года. Такое мнение высказал во время встречи с иностранными журналистами в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

Калын аргументировал свою точку зрения тем, что украинские военные в должной степени «не оснащены и не обучены», чтобы отбросить ВС РФ на «довоенные рубежи». При этом он признал за ВСУ право сражаться и защищать свою страну.

«Но мы не думаем, что это даст им то, чего они хотят. Мы должны пройти через дипломатию, диалог или переговоры, которые, мы надеемся, приведут к результату, приемлемому для обеих сторон», - подчеркнул представитель Эрдогана.

Ранее в субботу глава британского правительства Риши Сунак сообщил Владимиру Зеленскому о планах поставить Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.