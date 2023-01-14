МИД Украины: Зеленский может посетить в феврале Генассамблею ООН

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14 января 2023, 17:47 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский может в конце февраля посетить Генассамблею ООН. Об этом сообщила в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс" замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, у Зеленского есть намерение приехать в Нью-Йорк, но возможность визита остается под вопросом по соображениям безопасности.

«Все еще остается вопросом, позволит ли ему приехать ситуация с безопасностью», - сказала дипломат.

Ранее президент Украины выступал с инициативой провести к годовщине начала боевых действий 24 февраля «саммит мира» под эгидой ООН.