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14 января 2023, 14:28 Источник: РИА "Новости"

украинский солдат, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Очевидцы рассказали представителям средств массовой информации в субботу, 14 января, что Вооруженные силы Украины применяли в Соледаре фосфорные боеприпасы по гуманитарным конвоям с беженцами.

Очевидцы сообщили, что когда они выезжали из Соледара, украинские войска буквально "забрасывали" их фосфорными боеприпасами. Подчеркивается, что в опасности находились как мирные жители, так и военные, которые вывозили их из города.

"Мы были на грани жизни и смерти", – подчеркнула одна из покинувших Соледар женщин. Она также поблагодарила военнослужащих за спасение.