Минобороны разъяснило роль ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара

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13 января 2023, 19:49 Источник: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Министерство обороны РФ выступило с разъяснениями по составу подразделений, участвовавших во взятии города Соледар (ДНР). Как подчеркнули в ведомстве, сделано это «в связи с обращениями СМИ».

Как следует из разъяснений МО, наступательные действия совершались «разнородной» группировкой войск. Что же касается непосредственно штурма города, эту задачу решали отряды «Вагнера».

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, - данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК "Вагнер"», - говорится в сообщении.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара 11 января. Минобороны заявило о завершении операции по установлению контроля над городом два дня спустя.