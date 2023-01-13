МО РФ: освобождение Соледара завершено 12 января, установление контроля над ним позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске

Освобождение расположенного на территории Донбасса города Соледара завершено 12 января, установление контроля над данным населенным пунктом позволяет отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство обороны РФ.
«Минобороны России: вечером 12 января завершено освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
В ведомстве отметили, что установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.
Как сообщалось ранее в пятницу, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев высказал мнение, согласно которому восстановление киевской стороной контроля над Соледаром практически невозможно.