МО РФ: освобождение Соледара завершено 12 января, установление контроля над ним позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске

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13 января 2023, 13:52

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Освобождение расположенного на территории Донбасса города Соледара завершено 12 января, установление контроля над данным населенным пунктом позволяет отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство обороны РФ.

«Минобороны России: вечером 12 января завершено освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В ведомстве отметили, что установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.

Как сообщалось ранее в пятницу, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев высказал мнение, согласно которому восстановление киевской стороной контроля над Соледаром практически невозможно.